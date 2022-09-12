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Запад передаст Украине золотовалютные резервы России при определенных условиях, - Малюська

Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запад готов передать Украине 300 млрд долларов золотовалютного резерва России при наличии соответствующего юридического механизма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра юстиции Украины Дениса Малюски в эфире телемарафона.

"Понимание и согласие наших партнеров касаемо того, что Украине нужно передавать средства золотовалютных резервов РФ, есть. С какой страной мы бы не разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос лишь в том, чтобы предоставить инструменты, как это сделать", - заявил министр.

Малюська отметил, что соответствующий юридический инструмент уже сейчас создает Украина.

Инструмент, как объясняет министр, это большой международный договор, к которому смогут приобщаться другие страны, чтобы снять иммунитет с активов России и передать их Украине.

"Первый этап - суверенные активы около 300 млрд долларов. Второй этап, гораздо более сложный и длительный, - это отъем других активов. Например, российских государственных компаний или даже российских олигархов", - отметил глава министерства.

Малюська убежден в том, что лучшим сценарием будет ратификация договоре уже этой зимой.

Осложнение в получении этих средств является то, что резервы находятся не на территории Украины, из-за чего необходимо убеждать Запад в реализации соответствующего механизма, поскольку история еще не знала таких случаев.

"Когда мы этот механизм имплементируем, это изменит статус-кво государств или их имущества в мире. Потому что сейчас имущество государств неприкосновенно. Исключение - это единичные случаи относительно небольших сумм и незначительных стран", - добавил Малюська.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина не изменила своих требований к России на переговорном процессе, а партнеры полностью поддерживают такой формат.

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