Запад обсуждает план завершения войны. Украина не участвует в переговорах напрямую,- CNN

Представители США, Евросоюза и Великобритании в течение нескольких недель регулярно встречаются, чтобы обсудить план прекращения войны на территории Украины. Киев напрямую не принимает участие в переговорах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечают источники издания, Запад также обсуждал и план Италии.
Украина, со своей стороны, не принимает прямого участия в переговорах, что противоречит заявлению США о "ничего об Украине без Украины". В то же время Штаты не давят на Киев и не подталкивают его к переговорам с Россией.
Запад обсуждает приблизительные параметры плана по мирному урегулированию, которые можно предложить Украине.
Источники также отмечают, что Киев вряд ли готов к любым договоренностям, которые предусматривают потерю территорий. США, со своей стороны, также не поддерживают план Италии.
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