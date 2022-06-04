Запад обсуждает план завершения войны. Украина не участвует в переговорах напрямую,- CNN

Как отмечают источники издания, Запад также обсуждал и план Италии.

План Италии:

первый этап - полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта;

второй этап - вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;

третий этап - двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;

четвертый этап - заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Украина, со своей стороны, не принимает прямого участия в переговорах, что противоречит заявлению США о "ничего об Украине без Украины". В то же время Штаты не давят на Киев и не подталкивают его к переговорам с Россией.

Запад обсуждает приблизительные параметры плана по мирному урегулированию, которые можно предложить Украине.

Источники также отмечают, что Киев вряд ли готов к любым договоренностям, которые предусматривают потерю территорий. США, со своей стороны, также не поддерживают план Италии.