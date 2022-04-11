UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запад не был объединенным до войны России против Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский считает, что именно война России против Украины по-настоящему объединила Запад. Если бы западные страны раньше выступили единым фронтом, то можно было бы предотвратить вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Мог ли объединенный Запад предовратить это? Я считаю, есть высокий процент того, что они могли бы сделать. Путин может не слышать меня, мне это понятно, потому что у них имперские амбиции, у них большая страна с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать США, Великобританию или объединенный западный мир - он не мог не слышать жесткую единую позицию. Запад не был объединенным до этого вторжения, это все разговоры", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что понимает политиков, которые заигрывают с Россией, поскольку они не хотят выходить из зоны комфорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины