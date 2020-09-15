ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Запад критически наблюдает за ситуацией вокруг НАБУ, - Стефанишина

Киев, Вторник 15 сентября 2020 10:45
Запад критически наблюдает за ситуацией вокруг НАБУ, - Стефанишина
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом Украина должна самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации без дополнительных призывов со стороны международного сообщества.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Очевидно, нет никаких идеальных решений, но то, как мы будем двигаться дальше по исправлению этой ситуации - маркер нашей нацеленности на трансформации", - сообщила она.

Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.

"Это важно не потому, что мы должны согласовывать что-то с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство", - добавила Стефанишина.

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен.

Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось.

По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныНАБУЗапад
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь