Запад критически наблюдает за ситуацией вокруг НАБУ, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)

Западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом Украина должна самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации без дополнительных призывов со стороны международного сообщества.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Очевидно, нет никаких идеальных решений, но то, как мы будем двигаться дальше по исправлению этой ситуации - маркер нашей нацеленности на трансформации", - сообщила она.

Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.

"Это важно не потому, что мы должны согласовывать что-то с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство", - добавила Стефанишина.

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен.

Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось.

По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.