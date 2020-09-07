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Разумков рассказал, как будет урегулирована ситуация с главой НАБУ

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 12:28
Разумков рассказал, как будет урегулирована ситуация с главой НАБУ
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для урегулирования вопроса с назначением Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ. На сегодня никаких предложений по этой теме от нардепов еще не поступало.

Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В частности, он отказался комментировать решение Конституционного суда, который признал неконституционным указ о назначении Сытника. При этом он добавил, что во время назначения директора НАБУ был политическим экспертом и консультантом, и уже тогда экспертное сообщество говорило о том, что это назначение выходит за пределы полномочий президента.

"Я думаю, что потребуются изменения в Конституцию или законодательство. Или необходимо будет расширять полномочия президента, или определять в законе, кто будет назначать директора НАБУ", - отметил Разумков.

По его словам, на сегодня от нардепов еще не поступало никаких инициатив.

Напомним, в конце августа назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным. Решение КСУ не означает, что он должен быть уволен со своей должности, а все его решения являются законными.

На прошлой неделе в парламенте зарегистрировали законопроект №4025, которым предлагается назначать и увольнять директора НАБУ решением Кабинета министров, а не президента.

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Новости Украины Политика НАБУАртем СытникДмитрий Разумков
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