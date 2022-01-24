Запад не должен смешивать территорию НАТО с Украиной, - глава МИД ФРГ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала "не смешивать территорию НАТО с Украиной" при выборе мер реагирования на обострение ситуации. Такое заявление она сделала в связи с агрессией России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.
По словам Бербок, Запад должен дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации в Украине.
"Как Альянс мы солидарны с Украиной", - сказала министр.
Она добавила, что нельзя здесь смешивать территорию НАТО и Украину.
Напомним, Швеция из-за строгих правил в отношении экспорта оружия не намерена поставлять его в Украину на фоне угрозы вторжения России. А также не планирует подавать заявку на вступление в НАТО.