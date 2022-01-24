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Захід не має змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС ФРН

Автор: Іванна Шовкун

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала "не змішувати територію НАТО з Україною" при виборі заходів реагування на загострення ситуації. Таку заяву вона зробила у зв'язку з агресією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини.

За словами Бербок, Захід має диференційовано підходити до вибору заходів реагування на можливе загострення ситуації в Україні.

"Як Альянс ми солідарні з Україною", - сказала міністр.

Вона додала, що не можна тут змішувати територію НАТО та Україну.

Нагадаємо, Швеція через суворі правила щодо експорту зброї не має наміру постачати її в Україну на тлі загрози вторгнення Росії. А також не планує подавати заявку на вступ до НАТО.

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