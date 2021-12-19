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Запад за диалог с Россией, мы не хотим новой холодной войны, - Минобороны Франции

Автор: Илона Свиридова

Западные страны выступают за диалог с Российской Федерацией, поскольку не хотят возвращения к холодной войне. Этим обусловлено отсутствие военной риторики в адрес Москвы на фоне угрозы вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Франции Флоранс Парли газете Le Journal du Dimanche.

По ее словам, ответ Запада на возможное российское вторжение в Украину предусматривает ужесточение санкций и политическую изоляцию Москвы.

"Мы пытаемся объяснить ей масштабы последствий, если она решит пойти дальше. Наша цель, разделяемая с нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возврата к холодной войне", - заявила Парли.

Она добавила, что западные союзники хотят поддерживать диалог с Россией с "масштабными и стратегическими последствиями".

Напомним, ранее в России не исключили повторения Карибского кризиса в отношениях с США. Этот кризис был одной из пиковых военных и политических точек в ходе холодной войны в XX веке.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не хочет возвращения к холодной войне с Россией.

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