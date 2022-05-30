Запад не будет принуждать Украину к уступкам: у Зеленского объяснили почему

Западные страны не будут оказывать давление на официальный Киев в процессе переговоров по завершению войны с Россией.

Об этом в интервью рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua .

Участник переговорной группы с РФ назвал нереальной возможность давления партнеров Украины ради уступок Москве под угрозой потери поддержки. "Это невозможный сценарий. Для Запада прежде всего", – подчеркнул Подоляк.

По его мнению, такой подход подорвет союзников изнутри. Он якобы станет предательством ключевых ценностей, которые тамошние общества не воспримут. Более того, призывы к Украине смириться с потерей территорий – "точечные истории".

"Да, это отдельные политические группы. Не совсем понимающие, что происходит, которые просто хотят вернуться, зарабатывать деньги, особенно теневые. Но это уже не принципиально. Ведь если Европа поддержит любые пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам это будет означать, что она умирает", – резюмировал Подоляк.