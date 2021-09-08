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"Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: глава СБУ назвал угрозы ближайших месяцев

Автор: Олег Черныш

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал главные урозы, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Среди них - военные учения "Запад-2021", выборы в Госдуму и организация фейковых пртестов.

Об этом говорится в материале "Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью".

Выборы в российскую Госдуму назначены на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - заявил Баканов.

Среди других "осенних вызов" он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

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Служба безопасности УкраиныВоенные учения