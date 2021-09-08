RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Запад-2021", вибори до Держдуми і фейкові протести: глава СБУ назвав загрози найближчих місяців

Автор: Олег Черниш

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні урози, які очікуються в найближчі місяці. Серед них - військові навчання" Захід-2021", вибори до Держдуми і органіація фейкових пртестів.

Про це йдеться в матеріалі "Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені".

Вибори в російську Держдуму призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу.

"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - заявив Баканов.

Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійськові навчання