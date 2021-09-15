"Запад-2021": совместные военные учения России и Беларуси завершились
Завершились совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Церемония закрытия состоялась в Нижегородской области на полигоне Мулино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
Как утверждают в российском Минобороны, учения "Запад-2021" показали, что Россия и Беларусь могут:
- в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки,
- спланировать боевые действия по любым направлениям,
- пресечь "любую агрессию",
- решительным ударом "образумить и отрезвить любого врага".
В учениях "Запад-2021" приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) вооруженных сил Российской Федерации, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.
Практические действия войск начались 10 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря.
Всего в учениях примали участие:
- около 200 тысяч человек
- свыше 80 самолетов и вертолетов,
- 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов,
- 15 кораблей.
Ранее руководитель украинской стороны СЦКК сообщил, что начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021" стало причиной обострения на Донбассе.
Напомним, в МИД Украины заявили, что российско-белорусские учения "Запад-2021" несут потенциальную опасность для Украины.