"Запад-2021": совместные военные учения России и Беларуси завершились

Завершились совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Церемония закрытия состоялась в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как утверждают в российском Минобороны, учения "Запад-2021" показали, что Россия и Беларусь могут:

в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки,

спланировать боевые действия по любым направлениям,

пресечь "любую агрессию",

решительным ударом "образумить и отрезвить любого врага".

В учениях "Запад-2021" приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) вооруженных сил Российской Федерации, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.

Практические действия войск начались 10 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря.

Всего в учениях примали участие: