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"Запад-2021": совместные военные учения России и Беларуси завершились

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Среда 15 сентября 2021 12:47
"Запад-2021": совместные военные учения России и Беларуси завершились Фото: завершились учения "Запад-2021" (mil.ru)
Автор: Инна Собора

Завершились совместные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Церемония закрытия состоялась в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как утверждают в российском Минобороны, учения "Запад-2021" показали, что Россия и Беларусь могут:

  • в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки,
  • спланировать боевые действия по любым направлениям,
  • пресечь "любую агрессию",
  • решительным ударом "образумить и отрезвить любого врага".

В учениях "Запад-2021" приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) вооруженных сил Российской Федерации, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.

Практические действия войск начались 10 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря.

Всего в учениях примали участие:

  • около 200 тысяч человек
  • свыше 80 самолетов и вертолетов,
  • 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов,
  • 15 кораблей.

Ранее руководитель украинской стороны СЦКК сообщил, что начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021" стало причиной обострения на Донбассе.

Напомним, в МИД Украины заявили, что российско-белорусские учения "Запад-2021" несут потенциальную опасность для Украины.

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