ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Запад-2021": спільні військові навчання Росії та Білорусі завершилися

Новость на русском →
Середа 15 вересня 2021 12:47
"Запад-2021": спільні військові навчання Росії та Білорусі завершилися Фото: завершилися навчання "Запад-2021" (mil.ru)
Автор: Инна Собора

Завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Запад-2021". Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області на полігоні Муліно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Як стверджують в російському Міноборони, навчання "Запад-2021" показали, що Росія і Білорусь можуть:

  • у короткі терміни створювати потужні міжвидові угруповання,
  • спланувати бойові дії за будь-якими напрямками,
  • припинити "будь-яку агресію",
  • рішучим ударом"напоумити і протверезити будь-якого ворога".

У навчаннях "Запад-2021" взяли участь військовослужбовці військових частин і підрозділів Західного військового округу (ЗВО) збройних сил Російської Федерації, особовий склад військових контингентів збройних сил Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії та Монголії, а також представник військової делегації Шрі-Ланки.

Практичні дії військ почалися 10 вересня на дев'яти полігонах, розташованих на території Росії та Білорусі, а також в акваторії Балтійського моря.

Всього в навчаннях взяли участь:

  • близько 200 тисяч осіб
  • понад 80 літаків і вертольотів,
  • 760 одиниць бойової техніки, у тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів,
  • 15 кораблів.

Раніше керівник української сторони СЦКК повідомив, що початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021" став причиною загострення на Донбасі.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що російсько-білоруські навчання "Захід-2021" несуть потенційну небезпеку для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Військові навчання
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться