Заощадити на бензині: ТОП-5 дієвих правил економічного керування авто

Перш за все, не думайте, що прийоми економічного водіння – це щось надто складне і обтяжливе. Насправді велика частина водіїв і так кермує своїми машинами цілком економічно, не прикладаючи для того особливих зусиль.

Оберти

Не можна перекручувати двигун. Так, якщо щоразу протискувати акселератор до підлоги, машина буде поводитись по-спортивному. Але ж можна робити це не кожного разу, а за потреби. Для більшості масових моторів (бензинових і дизельних) економічні оберти вкладаються в діапазон 1500 – 2500 об./хв. Слід переключати передачі вгору, не розкручуючи двигун вище цього діапазону. Проте, не варто відмовлятись від високих обертів в ситуаціях, коли це справді потрібно: на підйомах, на повністю завантаженій машині та при обгонах. А при рушанні з місця не варто виводити двигун на оберти більше 2500 – 3000 об./хв.

Коли ви бачите, що попереду немає перешкод, розганяти машину слід енергійно, коротко і в один прийом. Справа у тому, що будь-яке прискорення вимагає додаткових грамів пального, тож розгін не варто затягувати. Проте, і тиснути акселератор буквально в підлогу теж не слід. Також недобре прискорюватись у кілька ступенів: давши "газу", перемикайтесь "вверх" і відразу досягайте швидкості, на якій будете рухатись тривалий час.

Рух накатом

Правильно рухайтесь накатом. Якщо ви котитесь з гори при відпущеному акселераторі і на одній з вищих передач, електроніка геть припиняє подання палива в інжектори. При тому коли авто котиться на нейтралі, пальне витрачається, хоча і потроху – виключно для роботи двигуна на холостому ходу. Автомобілів з автоматичними трансмісіями це стосується не в повній мірі, у них може бути своя логіка при русі накатом.

Будуйте плани

Прогнозуйте рух на кількасот метрів вперед. Насправді нескладно планувати свої поїздки таким чином, щоб уникати стояння у пробках і штовханини на перехрестях. Короткий маршрут з рваним ритмом руху гірше, ніж довгий, але з мінімумом зупинок і без перемикання передач. У пересічного сучасного авто найбільш економічна швидкість – порядку 80 – 90 км/год на вищий передачі.

Коротко

Коли ви вже всерйоз налаштовані на економію палива, підключить до цієї ідеї і стратегію комплектації вашої машини. Наприклад, не важко знайти модель шин з низьким коефіцієнтом опору котінню, або обрати моторну оливу з високим енергозберігаючим індексом. Також буде дуже корисним прибрати з машини все, що заважає повітрю обтікати її кузов – великі антени, громіздкі бризковики, багажник на даху та самі рейлінги, які його тримають. Кожен названий пункт по окремішності дасть мізерну економію, але все разом створить помітну прибавку до економії.