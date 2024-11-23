Сэкономить на бензине: ТОП-5 действенных правил бережного вождения

Прежде всего, не думайте, что приемы экономического вождения – это слишком сложное и обременительное. На самом деле большая часть водителей и так управляет своими машинами вполне экономично, не прилагая для того особых усилий.

Обратить

Нельзя извращать двигатель. Так, если каждый раз протискивать акселератор к полу, машина будет вести себя по-спортивному. Но ведь можно делать это не каждый раз, а при необходимости. Для большинства массовых моторов (бензиновых и дизельных) экономичные обороты укладываются в диапазон 1500 – 2500 об/мин. Следует переключать передачи вверх, не раскручивая двигатель выше этого диапазона. Однако, не стоит отказываться от высоких оборотов в ситуациях, когда это действительно нужно: на подъемах, полностью загруженной машине и при обгонах. А при трогании с места не стоит выводить двигатель на обороты более 2500 – 3000 об/мин.

Когда вы видите, что впереди нет помех, разгонять машину следует энергично, кратко и в один прием. Дело в том, что любое ускорение требует дополнительных граммов горючего, так что разгон не стоит затягивать. Однако и давить акселератор буквально в пол тоже не следует. Также нехорошо ускоряться в несколько ступеней: дав "газу", переключайтесь "вверх" и сразу достигайте скорости, на которой будете двигаться длительное время.

Движение накатом

Правильно двигайтесь накатом. Если вы катитесь с горы при отпущенном акселераторе и на одной из высших передач, электроника прекращает подачу топлива в инжекторы. При том, когда авто катится на нейтрали, горючее тратится, хотя и понемногу – исключительно для работы двигателя на холостом ходу. Автомобилей с автоматическими трансмиссиями это касается не в полной мере, у них может быть своя логика при движении накатом.

Стройте планы

Прогнозируйте движение на несколько метров вперед. На самом деле несложно планировать свои поездки таким образом, чтобы избегать стояния в пробках и толчеи на перекрестках. Короткий маршрут с рваным ритмом движения хуже длинного, но с минимумом остановок и без переключения передач. У рядового современного авто более экономичная скорость – порядка 80 – 90 км/ч на более высокой передаче.

Кратко

Когда вы уже всерьез настроены на экономию топлива, подключите к этой идее и стратегию комплектации вашей машины. К примеру, не трудно найти модель шин с низким коэффициентом сопротивления котению, или выбрать моторное масло с высоким энергосберегающим индексом. Также будет очень полезным убрать из машины все, что мешает воздуху обтекать ее кузов – большие антенны, громоздкие брызговики, багажник на крыше и сами держащие его рейлинги. Каждый названный пункт по отдельности даст скудную экономию, но все вместе создаст заметную прибавку к экономии.