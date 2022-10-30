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Заощадить 290 млн євро. Сунак відклав будівництво нової королівської яхти

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Лондон, Неділя 30 жовтня 2022 21:13
Заощадить 290 млн євро. Сунак відклав будівництво нової королівської яхти Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака відмовиться від проекту нової королівської яхти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Ідею створення нового судна лобіював Борис Джонсон, будучи прем'єром, його наступниця на цій посаді Ліз Трасс також не виступала проти. Нинішній уряд проект відкладе в рамках заходів щодо скорочення видатків.

Ідея побудувати судно на заміну королівській яхті «Британія», яка була виведена з експлуатації у 1997 році, належала пану Джонсону. Роботи планувалося розпочати у 2022 році. Передбачалося, що замість того, щоб просто служити королівській родині, корабель також використовуватиметься як бізнес-майданчик для розміщення іноземних високопосадовців.

Раніше вартість судна оцінювали в 175 млн євро, потім вона зросла до 290 млн євро. При цьому понад 3 млн євро вже витрачено — це витрати на персонал та консультантів.

Нагадаємо, що 25 жовтня новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Ріші Сунак. Він уже розпочав процедуру формування уряду.

Раніше він уже висловився про війну в Україні. За його словами, затіяна Володимиром Путіним війна призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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