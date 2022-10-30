ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сэкономит 290 млн евро. Сунак отложил строительство новой королевской яхты

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 30 октября 2022 21:13
Сэкономит 290 млн евро. Сунак отложил строительство новой королевской яхты Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака откажется от проекта новой королевской яхты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Идею создания нового судна лоббировал Борис Джонсон, будучи премьером, его преемница на этом посту Лиз Трасс также не выступала против. Нынешнее правительство проект отложит в рамках мер по сокращению расходов.

Идея построить судно на замену королевской яхте «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 году, принадлежала господину Джонсону. Работы планировалось начать в 2022 году. Предполагалось, что вместо того, чтобы просто служить королевской семье, корабль также будет использоваться в качестве бизнес-площадки для размещения иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее стоимость судна оценивали в 175 млн евро, затем она выросла до 290 млн евро. При этом более 3 млн евро уже потрачено — это расходы на персонал и консультантов.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.

Ранее он уже высказался о войне в Украине. По его словам, затеянная Владимиром Путиным война привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Лондон Британская королевская семья
NEWS
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год