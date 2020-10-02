Занятой человек: Помпео объяснил отказ Папы Римского от встречи с ним

Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Папа Римский Франциск отказал ему в аудиенции из-за занятости. Он заверил, что сможет встретиться с понтификом во время своего следующего визита в Ватикан.

Об этом сообщает Fox News.

Помпео заверил также, что воспринял оказ спокойно.

"Вы знаете, он занятой человек. Мы слишком поздно стали договариваться о встрече. Он не всегда встречается с министрами иностранных дел. Мне четко дали понять, что во время следующего моего визита мы увидимся", - заявил он.

В то же время госсекретарь отметил , что в Ватикане у него были очень конструктивные переговоры с госсекретарем Ватикана и некоторыми другими высокороставленными прелатами.

Напомним, Папа Римский Франциск отказал в аудиенции госсекретарю США Майку Помпео. В Ватикане считают, что власти Штатов хотят втянуть католическую церковь в предвыборную кампанию.

Отметим, что 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Дебаты почти сразу превратились в ссору между кандидатами в президенты. Вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи - в Нэшвилле 22 октября.