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Может занять месяцы: в ООН рассказали о проблеме с вывозом украинского зерна

Фото: разминирование портов Украины может занять длительное время (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Разминирование ключевых портов Украины может занять несколько месяцев. Даже если оно начнется немедленно,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам советника по морской безопасности при ООН Питера Адамса, даже в случае, если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут выйти в открытое море.

"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - отметил он.

По его словам, в украинских портах остаются заблокированными около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков. Около трети из них из Филиппин, но также там остается много людей из Азербайджана, Турции и Сирии.

Напомним, Минобороны Великобритании заявило, что блокада Россией портов в Черном море приведет к росту цен на жизненно важные товары.

Раньше Литва призвала создать военно-морскую коалицию, чтобы разблокировать порты Украины.

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