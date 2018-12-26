Заниженные нормы потребления газа отменены, - "Днепропетровскгаз"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

В связи с решением Верховного суда, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Днепропетровскгаз", у которых не установлены газовые счетчики. Данное изменение коснется 41,8 тыс. потребителей газа, в то время как остальные 564 тыс. (93,1%) обеспечены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров №203, 204 и 609. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, действовавшие до 30.09.2014 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Днепропетровскгаза" без счетчиков рассчитываются уже с учетом изменения норм.

"Что касается пересчета объемов потребления за прежние периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не выставленный к оплате потребителям газ", - сообщает пресс-служба.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действовавшие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Сравнительная таблица

Категория потребления газа Норми, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г. нормы Плита газовая с ЦГВ 3,3 9,8 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3

Также в пресс-службе отметили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (УкрНИИинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Отмененные нормы не соответствовали реальности, поэтому они не могли обеспечить достоверный учет газа. К тому же, эти нормы были на руку некоторым потребителям. Они платили по заниженным нормам, а не по фактически зафиксированным счетчиком показаниям, как другие. Кроме того, по этой же причине в Днепропетровской области участились случаи умышленной порчи счетчиков газа. Только за последние несколько лет таких случаев было зафиксировано 133", - рассказал директор коммерческий ПАО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

По словам прес-службы, дальнейшее использование необоснованных норм приведет к нежеланию потребителя устанавливать индивидуальные счетчики, в связи с чем возникнут проблемы с выполнением требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа.