Занижені норми споживання газу скасовані, - "Дніпропетровськгаз"

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Нові норми стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

У зв'язку з рішенням Верховного суду, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ "Дніпропетровськгаз", у яких не встановлені газові лічильники. Дана зміна торкнеться 41,8 тис. споживачів газу, в той час як інші 564 тис. (93,1%) забезпечені приладовим урахуванням. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів №203, 204 і 609. Ці постанови визнано протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також через відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 30.09.2014 року", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Дніпропетровськгазу" без лічильників розраховуються вже з урахуванням зміни норм.

"Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися стали нелегітимними занижені норми, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий, але не виставлений до оплати споживачам газ", - повідомляє прес-служба.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що діяли до 1 листопада 2018 року норми були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Порівняльна таблиця

Категорія споживання газу Норми, які були визнані судом незаконними Чинні з листопада 2018 р. норми Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3

Також у прес-службі зазначили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (Укрндіінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Скасовані норми не відповідали реальності, тому вони не могли забезпечити достовірний облік газу. До того ж, ці норми були на руку деяким споживачам. Вони платили за заниженими нормами, а не за фактично зафіксованих лічильником показниками, як інші. Крім того, з цієї ж причини в Дніпропетровській області почастішали випадки навмисного псування лічильників газу. Тільки за останні кілька років таких випадків було зафіксовано 133", - розповів комерційний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм призведе до небажання споживача встановлювати індивідуальні лічильники, у зв'язку з чим виникнуть проблеми з виконанням вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих норми споживання газу відсутні стимули для економії газу.