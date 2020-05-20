Из-за заниженного тарифа на распределение убытки "Винницагаза" достигли 52 млн гривен

Компания "Винницагаз" с января по апрель 2020 года понесла убытки на сумму 52 млн гривен. Действующий тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЭКУ на первое полугодие текущего года, является убыточным и позволяет компании профинансировать лишь 75% затрат на доставку газа в этом периоде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже утвержденный НКРЭКУ план приведения тарифа на доставку газа к экономически обоснованному уровню имеет два этапа: с 1 января и с 1 июля 2020 года. На первое полугодие 2020 Государственный регулятор сознательно установил убыточный уровень тарифа для операторов ГРМ с целью снижения финансовой нагрузки на потребителей газа в отопительный период. Компенсация убытков для "Винницагаз" и других операторов ГРМ запланирована только во втором полугодии этого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тариф на распределение газа, установленный для АО "Винницагаз" на период с января по июнь 2020 года, не покрывает четверть текущих расходов компании. "В результате только за первые четыре месяца текущего года компания понесла убытки на сумму 52 млн гривен. Ситуацию усугубили неплатежи клиентов в условиях карантина, когда компания недополучила за оказанные услуги около 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

"За счет тарифных средств осуществляется содержание газораспределительных сетей, их ремонт, функционирует аварийно-диспетчерская и другие службы предприятия, выплачивается заработная плата работникам, приобретаются средства индивидуальной защиты персонала", - говорится в сообщении.

Из-за заниженного тарифа растут долги компании перед оператором ГТС. В пресс-службе отметили, что "это неизбежно ведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротства предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировка всей газовой системы страны и угрожает ее безопасной работе".

"Избежать подобных последствий можно только путем выравнивания тарифа на распределение, приведение его к экономически обоснованному уровню", - объясняет финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В компании считают, что если с 1 июля произойдет выравнивание тарифа, то в годовом измерении убытки снизятся на 70 млн гривен.

"Действие экономически обоснованного тарифа, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести ситуацию максимально близко к точке безубыточности. Согласно такому развитию событий, финансовое положение АО "Винницагаз" стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем, накопившихся за последние 5 лет", - говорится в сообщении.