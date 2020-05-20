Через занижений тариф на розподіл збитки "Вінницягазу" досягли 52 млн гривень

Компанія "Вінницягаз" з січня по квітень 2020 року зазнала збитків на суму 52 млн гривень. Діючий тариф на розподіл (доставку) газу, встановлений НКРЕКП на перше півріччя поточного року, є збитковим і дозволяє компанії профінансувати лише 75% витрат на доставку газу в цьому періоді. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже затверджений НКРЕКП план приведення тарифу на доставку газу до економічно обґрунтованого рівня має два етапи: з 1 січня та з 1 липня 2020 року. На перше півріччя 2020 Державний регулятор свідомо встановив збитковий рівень тарифу для операторів ГРМ з метою зниження фінансового навантаження на споживачів газу в опалювальний період. Компенсація збитків для "Вінницягаз" та інших операторів ГРМ запланована тільки у другому півріччі цього року", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що тариф на розподіл газу, встановлений для АТ "Вінницягаз" на період з січня по червень 2020 року, не покриває чверть поточних витрат компанії. "У результаті тільки за перші чотири місяці поточного року компанія зазнала збитків на суму 52 млн гривень. Ситуацію ускладнили неплатежі клієнтів в умовах карантину, коли компанія недоотримала за надані послуги близько 50 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

"За рахунок тарифних засобів здійснюється утримання газорозподільних мереж, їх ремонт, функціонує аварійно-диспетчерська та інші служби підприємства, виплачується заробітна плата працівникам, здобуваються засоби індивідуального захисту персоналу", - йдеться в повідомленні.

Через занижений тариф ростуть борги компанії перед оператором ГТС. У прес-службі зазначили, що "це неминуче веде до платіжної кризи в системі доставки газу споживачам, банкрутства підприємств газотранспортної галузі, розбалансування всієї газової системи країни і загрожує її безпечної роботи".

"Уникнути таких наслідків можна лише шляхом вирівнювання тарифу на розподіл, приведення його до економічно обґрунтованого рівня", - пояснює фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У компанії вважають, що якщо з 1 липня відбудеться вирівнювання тарифу, то у річному вимірі збитки знизяться на 70 млн гривень.

"Дія економічно обґрунтованого тарифу, при збереженні низьких ринкових цін на газ, що дозволить до кінця року вивести ситуацію максимально близько до точки беззбитковості. Відповідно до такого розвитку подій, фінансове становище АТ "Вінницягаз" стабілізується і дозволить приступити до вирішення боргових проблем, що накопичилися за останні 5 років", - йдеться в повідомленні.