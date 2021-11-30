Займалися наркобізнесом у ЄС: СБУ викрила злочинну групу

Співробітники Служби безпеки України викрили групу злочинців, яка займалася наркотиками та фінансовими махінаціями в ЄС. За час своєї "роботи" вони збагатилися на мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Як встановили правоохоронці, зловмисники викрадали гроші у громадян ЄС, вчиняючи пограбування банківських терміналів за допомогою спеціальних технічних засобів. За один раз вони могли отримати близько 500 тисяч євро "доходу". Далі вони використали ці гроші у сфері наркоторгівлі.

За оперативними даними, група складалася із 11 осіб. Вони займалися злочинною діяльністю протягом двох років.

Останній фінансовий злочин банда скоїла в Нідерландах. Там вони вкладали вкрадені гроші у наркобізнес. Зокрема організували трансфер "роттердамського" кокаїну для реалізації в Україні. Вони передавали партії на півкілограма. Також зловмисники торгували й іншими наркотиками.

Співробітники СБУ затримали ділків "на гарячому" у Львівській області. У цей час вони реалізовували 200 г кокаїну вартістю 500 тисяч гривень.

Фото: СБУ затримала банду наркоторговців (ssu.gov.ua)

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці провели 19 обшуків у Львівській, Одеській та Волинській областях. Під час цього вилучили наркотики на 1,3 млн гривень, зброю та понад 500 тисяч гривень.

Продовжуються слідчі дії. Вирішується питання про оголошення ще й інших підозр, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж) КК України.