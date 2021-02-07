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Замсекретаря Синода епископов впервые стала женщина. Ее назначил Папа Римский

Новина українською → Ватикан, Воскресенье 07 февраля 2021 16:15
Замсекретаря Синода епископов впервые стала женщина. Ее назначил Папа Римский Фото: Папа Римский (flickr.com koreanet)
Автор: Юлия Струк

Папа Римский Франциск назначил сестру Натали Бекварт на должность заместителя секретаря Синода епископов. Она стала первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает Vatican News.

Кроме Бекварт, Папа Римский назначил на эту должность Луиса Марина де Сан Мартина.

Отметим, Синод епископов является постоянно действующим учреждением, созданным Папой Павлом VI в 1965 году.

Бекварт родилась 1969 году во Франции. Она окончила школу управления по специальности "Менеджмент" и "Предпринимательство", изучала философию в Университете Сорбонны в Париже. Также работала профессором математики и французского языка в Высшей католической школе.

Как писало РБК-Украина, ранее Папа Римский Франциск в качестве еще одного шага на пути к большему равенству женщин в Римско-католической церкви изменил закон. Он официально разрешил женщинам читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Напомним, Франциск также учредил международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Праздник ежегодно будет отмечаться во всей Церкви в четвертое воскресенье июля.

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