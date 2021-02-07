Замсекретаря Синоду єпископів вперше стала жінка. Її призначив Папа Римський

Папа Римський Франциск призначив сестру Наталі Бекварт на посаду заступника секретаря Синоду єпископів. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Бекварт народилася 1969 року у Франції. Вона закінчила школу управління за спеціальністю "Менеджмент" та "Підприємництво", вивчала філософію в Університеті Сорбони у Парижі. Також працювала професором математики та французької мови у Вищій католицькій школі.

Зазначимо, Синод єпископів є постійно діючою установою, створеною Папою Павлом VI у 1965 році.

Крім Бекварт, Папа Римський призначив на цю посаду Луїса Маріна де Сан Мартіна.

Як писало РБК-Україна, раніше Папа Римський Франциск в якості ще одного кроку на шляху до більшої рівності жінок у Римсько-католицькій церкві змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

Нагадаємо, Франциск також заснував міжнародний день дідусів, бабусь і людей похилого віку. Свято щорічно відзначатиметься в усій Церкви в четверту неділю липня.