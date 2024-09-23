Зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40000 доларів

Заступника прокурора Запорізької області було викрито на хабарі. Розмір хабаря становить 40000 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За даними джерел РБК-Україна, мова про заступницю прокурора Запорізької області Наталю Максименко.
У САП розповіли, що у понеділок, 23 вересня, було викрито заступника прокурора Запорізької області на одержанні 40000 доларів неправомірної вигоди. Під час одержання усієї суми її викрили "на гарячому".
Було встановлено, що заступниця обласного прокурора за неправомірну вигоду обіцяла вирішити питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні. Вона обіцяла забезпечити скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація дій прокурора - ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему. Її організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.
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