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Зампред Госдумы РФ организовывал тайную пропагандистскую кампанию, - Минюст США

Александр Бабаков (Фото: regnum.ru)
Автор: Константин Широкун

Вице-спикера Госдумы Александра Бабакова США обвинили в сговоре для работы в качестве незарегистрированных агентов России, а также в нарушении санкций и мошенничестве с визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.

По информации американского Минюста, Бабаков организовывал тайную российскую пропагандистскую кампанию, которая должна была продвигать злонамеренные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США.

Более того, по версии следствия, российский чиновник работал над ослаблением партнерских отношений США с европейскими союзниками, подрывом западных санкций и поощрением незаконных действий России, направленных на разрушение суверенитета Украины. Из пресс-релиза Минюста также следует, что россияне занимались платной пропагандой.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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