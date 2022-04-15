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Заступник голови Держдуми РФ організовував таємну пропагандистську кампанію, - Мін'юст США

Олександр Бабаков (Фото: regnum.ru)
Автор: Константин Широкун

Віцеспікера Держдуми Олександра Бабакова США звинуватили у змові для роботи у якості незареєстрованих агентів Росії, а також у порушенні санкцій і шахрайстві з візами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції США.

За інформацією американського Мін'юсту, Бабаков організовував таємну російську пропагандистську кампанію, яка повинна була просувати зловмисні політичні задуми Росії проти України та інших країн, включаючи США.

Більш того, за версією слідства, російський чиновник працював над ослабленням партнерських відносин США з європейськими союзниками, підривом західних санкцій і заохоченням незаконних дій Росії, спрямованих на руйнування суверенітету України. З пресрелізу Мін'юсту також випливає, що росіяни займалися платною пропагандою.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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