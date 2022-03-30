Заступник голови Бердянської РДА підозрюється у співпраці з окупантами

Заступнику голови Бердянської РДА Запорізької області повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, чиновник добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ і патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

На даний час підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.