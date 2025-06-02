Такого ще не було. На базі Alfa Romeo створили спорткупе, про яке мріє кожен колекціонер

Ательє Zagato представило унікальне купе на базі Alfa Romeo 8C Competizione. Авто під назвою DoppiaCoda Zagato побудоване для італійського колекціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Концепт Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato побудований на замовлення заможного клієнта і вперше об'єднує два найбільш виразні стилістичні елементи: Kamm-tail (хвіст Камма) і rounded tail (заокруглений хвіст).

Їх поєднання дозволило створити абсолютно новий дизайн корми, причому для Zagato цей проект став свого роду дебютним в галузі дослідження аеродинаміки і стилістичних рішень саме задньої частини кузова.

Даних про техніку 8C DoppiaCoda Zagato немає. Відомо, що серійні Alfa Romeo 8C Competizione оснащували безиновим атмосферним V8 на 4,7 літра, який розвивав 450 кінських сил і 480 Нм крутного моменту.

З місця до першої сотні італійський спорткар розганявся за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість становила 292 кілометри на годину. Швидше за все, DoppiaCoda має такий самий силовий агрегат.