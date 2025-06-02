Такого еще не было. На базе Alfa Romeo создали спорткупе, о котором мечтает каждый коллекционер

Ателье Zagato представило уникальное купе на базе Alfa Romeo 8C Competizione. Авто под названием DoppiaCoda Zagato построено для итальянского коллекционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Концепт Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato построен по заказу состоятельного клиента и впервые объединяет два наиболее выразительных стилистических элемента: Kamm-tail (хвост Камма) и rounded tail (закругленный хвост).

Их сочетание позволило создать совершенно новый дизайн кормы, причем для Zagato этот проект стал своего рода дебютным в области исследования аэродинамики и стилистических решений именно задней части кузова.

Данных о технике 8C DoppiaCoda Zagato нет. Известно, что серийные Alfa Romeo 8C Competizione оснащали беззиновым атмосферным V8 на 4,7 литра, который развивал 450 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.

С места до первой сотни итальянский спорткар разгонялся за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 292 километра в час. Скорее всего, DoppiaCoda имеет такой же силовой агрегат.