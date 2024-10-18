Заморозков не будет. Украинцам рассказали, когда может стать теплее и надолго ли

Сейчас в Украине наблюдается ощутимое снижение температуры воздуха в большинстве регионов - вплоть до ночных заморозков на поверхности почвы и в воздухе, однако определенное повышение показателей возможно еще до конца текущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи .

Откуда в Украину пришел холод и когда может потеплеть

"Сейчас у нас понижение температуры. Оно вызвано тем, что на территорию Украины поступил антициклон - поле высокого давления. В нем циркуляция воздуха происходит так, что до нас холодная воздушная масса доходит из северных широт. И, соответственно, оттуда холод к нам и поступил", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что ощутимое снижение температуры и заморозки - в большинстве регионов Украины.

"Заморозки у нас в ночные часы. Первого и второго уровня опасности. Это значит, что как на почве, так и в воздухе они могут быть... В ближайшие две ночи довольно интенсивные они могут быть - от 0 до 5 градусов в разных регионах Украины", - объяснила синоптик.

По ее словам, обойти эти холода могут разве что юго-восток Украины - но только в ближайшую ночь.

"Потому что там будет еще немного облачности, атмосферных фронтов, кое-где - небольшие дожди... Облака, они как бы оберегают от заморозков... Но уже в дальнейшем - только по побережью морей их (заморозков, - Ред.) не ожидаем", - добавила Птуха.

Спикер УкрГМЦ отметила, что определенное повышение температуры все же возможно - начиная с третьей декады октября.

"Где-то с 22 числа (октября, - Ред.) будет изменение конфигурации барических образований на территории Украины и, соответственно, будет изменение воздушных масс... Не сильно, скажем так, не очень ощутимо, но все же ожидаем, по крайней мере, заморозков ночных уже не будет. А если и будет, разве что на поверхности почвы и достаточно локально", - рассказала она.

Птуха уточнила, что в этот период ночные температуры воздуха должны быть несколько выше - от 2 до 7-8 градусов Цельсия. Дневные же температуры вообще станут более "комфортными".

"И это потепление, если можно так сказать... Сейчас у нас днем +7+13 градусов (до 15-16°С - на Закарпатье). В дальнейшем, ориентировочно с 22 октября, в большинстве регионов Украины - уже 11-16°С в дневные часы", - объяснила специалист.

Она отметила, что для октября, в принципе, это достаточно комфортные показатели температуры.

"По оценкам наших экспертов, в течение середины третьей декады октября они продержатся. Потом уже, в конце октября - там будут определенные перестройки синоптических процессов. Потому что там уже могут поступать атмосферные фронты", - пояснила специалист.

В заключение синоптик отметила, что, согласно предварительным прогнозам, до 30 октября в Украине будет удерживаться погода без осадков.

"И вот такой свеженький воздух сейчас, прохлада с заморозками. Но потом немного он будет теплеть", - подытожила Птуха.