Заморозки на западе и дожди на востоке: погода на завтра
Завтра, 19 мая, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. В западных регионах возможны заморозки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
В юго-восточных областях нашей страны ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Температура ночью будет составлять от 5 до 10 градусов, а днем - от 12 до 17.
На остальной территории:
- переменная облачность и без осадков;
- температура ночью от 4 до 9 градусов тепла. В западных регионах на поверхности почвы возможны заморозки;
- на побережье морей от 10 до 12 градусов тепла;
- днем от 15 до 20 градусов тепла;
- на Закарпатье - до 23 градусов тепла.
"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.
Фото: заморозки на западе и дожди на востоке: погода на завтра (facebook.com/UkrHMC)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в четверг, погода снова начнет теплеть.
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