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Заморозки на заході й дощі на сході: погода на завтра

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Середа 18 травня 2022 13:56
Заморозки на заході й дощі на сході: погода на завтра Фото: заморозки на заході й дощі на сході: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 19 травня, на сході та півдні України очікуються дощі. В західних регіонах можливі заморозки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

У південно-східних областях нашої країни очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. Температура вночі складатиме від 5 до 10 градусів, а вдень - від 12 до 17.

На решті території:

  • мінлива хмарність та без опадів;
  • температура вночі від 4 до 9 градусів тепла. У західних регіонах на поверхні ґрунту можливі заморозки;
  • на узбережжі морів від 10 до 12 градусів тепла;
  • вдень від 15 до 20 градусів тепла;
  • на Закарпатті - до 23 градусів тепла.

"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: заморозки на заході й дощі на сході: погода на завтра (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вже в четвер, погода знову почне теплішати.

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