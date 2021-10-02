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Заморозки на выходных охватят почти всю Украину: где ухудшится погода

Автор: Мария Кучерявец

В Украине на выходных 2-3 октября синоптики прогнозируют заморозки. Температура воздуха в некоторых регионах упадет до -5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, кроме большинства западных областей и побережья морей, в стране ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -5 градусов (1 уровень опасности, желтый).

Кроме того, в северо-восточных областях Украины прогнозируются заморозки в воздухе 0 -3 градусов (2 уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области на выходных ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 -5 градусов и местами в воздухе 0 -2 (1 уровень опасности, желтый).

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