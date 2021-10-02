Заморозки на вихідних охоплять майже всю Україну: де погіршиться погода

Зокрема, крім більшості західних областей та узбережжя морів, в країні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0 -5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у північно-східних областях України прогнозуються заморозки в повітрі 0 -3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській області на вихідних очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0 -5 градусів та подекуди й у повітрі 0 -2(І рівень небезпечності, жовтий).