Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 25 вересня дещо покращиться. Опадів у більшості регіонів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
В Укргідрометцентрі попереджають, що в західних Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +13 +16;
- на заході вночі +3 +8, а вдень +15 +17 градусів;
- у східних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +13 +16;
- на півдні країни вночі +6 +9, а вдень +17 +20 градусів;
- у центральних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +14 +17.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7, а вдень +14 +16.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні.
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