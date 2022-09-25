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Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні

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Україна, Неділя 25 вересня 2022 07:00
Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде вночі із заморозками, а вдень до +20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 25 вересня дещо покращиться. Опадів у більшості регіонів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

В Укргідрометцентрі попереджають, що в західних Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +13 +16;
  • на заході вночі +3 +8, а вдень +15 +17 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +13 +16;
  • на півдні країни вночі +6 +9, а вдень +17 +20 градусів;
  • у центральних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +14 +17.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7, а вдень +14 +16.

Заморозки вночі, а вдень до +20: прогноз погоди в на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні.

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