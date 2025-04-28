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Заморозки відступають: синоптик оприлюднила прогноз на 29 квітня (карта)

Ілюстративне фото: синоптик оприлюднила прогноз на 29 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 29 квітня, Україна належатиме до масштабної області підвищеного атмосферного тиску, яка займає значну частину Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, завтра в Україні переважатиме суха, із сонцем, погода. Однак ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ на Чернігівщині та Сумщині.

Діденко розповіла, що температура повітря найближчої ночі очікується в межах від +2 до +8 градусів. Але заморозки ще ймовірні на Лівобережжі України.

Впродовж дня вівторка вже відчутно потеплішає, очікується від +15 до +19 градусів. Вітер буде західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний.

Погода у Києві

У Києві завтра опадів не очікується. Вночі прогнозується від +4 до +6 градусів, завтра вдень можна нарешті трохи погрітися на вулиці, повітря прогріється до +18 градусів.

"Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом", - уточнила Діденко.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що погода в найближчі п'ять днів, які ознаменують кінець квітня і початок травня, буде різною.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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