Заморозки вернутся в 5 областей: синоптики сделали прогноз на ночь 2 мая

Украинский гидрометеорологический центр предостерег жителей ряда областей от опасных погодных явлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook.
Во вторые сутки мая на территории нескольких областей ожидают заморозки на почве. Следует быть готовыми к погодному сюрпризу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
"2 мая ночью в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.
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