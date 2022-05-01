Заморозки вернутся в 5 областей: синоптики сделали прогноз на ночь 2 мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook .

Во вторые сутки мая на территории нескольких областей ожидают заморозки на почве. Следует быть готовыми к погодному сюрпризу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"2 мая ночью в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.