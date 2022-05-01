Заморозки повернуться в 5 областей: синоптики зробили прогноз на ніч 2 травня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру у Facebook .

У другу добу травня на території кількох областей очікують заморозки на ґрунті. Варто бути готовими до погодного сюрпризу в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.

"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в повідомленні.