Заморозки повернуться в 5 областей: синоптики зробили прогноз на ніч 2 травня
Фото: 2 травня очікують заморозки в п'яти областях (Getty Images)
Український гідрометеорологічний центр застеріг мешканців низки областей від небезпечних погодних явищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру у Facebook.
У другу добу травня на території кількох областей очікують заморозки на ґрунті. Варто бути готовими до погодного сюрпризу в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.
"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в повідомленні.
До слова, російські окупанти завдали удару по школі зі столітньою історією на Харківщині.
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