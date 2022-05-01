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Заморозки повернуться в 5 областей: синоптики зробили прогноз на ніч 2 травня

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Україна, Неділя 01 травня 2022 14:17
Заморозки повернуться в 5 областей: синоптики зробили прогноз на ніч 2 травня Фото: 2 травня очікують заморозки в п'яти областях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український гідрометеорологічний центр застеріг мешканців низки областей від небезпечних погодних явищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру у Facebook.

У другу добу травня на території кількох областей очікують заморозки на ґрунті. Варто бути готовими до погодного сюрпризу в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.

"2 травня вночі у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться в повідомленні.

Заморозки повернуться в 5 областей: синоптики зробили прогноз на ніч 2 травня

До слова, російські окупанти завдали удару по школі зі столітньою історією на Харківщині.

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