Заморозки в Украине: в каких областях похолодает

В Украине резко похолодает 7-8 сентября. Заморозки ожидаются в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, будут заморозки - температура воздуха опустится от 0 до +3.

Такая же погода будет 8 сентября в:

восточных,

Днепропетровской,

Запорожской областях.

6-9 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, 8-9 сентября и в Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.