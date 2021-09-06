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Заморозки в Украине: в каких областях похолодает

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко похолодает 7-8 сентября. Заморозки ожидаются в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, будут заморозки - температура воздуха опустится от 0 до +3.

Такая же погода будет 8 сентября в:

  • восточных,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской областях.

6-9 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, 8-9 сентября и в Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Отметим, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

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