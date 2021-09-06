Заморозки в Україні: в яких областях похолодає

В Україні різко похолодає 7-8 вересня. Заморозки очікуються у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Вночі 7 вересня в Україні, крім Закарпаття, Криму та більшості південних областей, будуть заморозки - температура повітря опуститься від 0 до +3.
Така ж погода буде 8 вересня у:
6-9 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, 8-9 вересня і в Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.