Заморозки та сніг в Карпатах. Чи вплине гірська "зима" на погоду по всій Україні сьогодні

Залежність самопочуття від погоди

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі. При цьому саме за такої погоди частина українців може відчути нездужання. Таких людей називають метерзалежними.

Метеозалежність - науково недоведене явище та офіційно невизнана хвороба. Однак багато людей скаржаться на погіршення стану здоров'я під час перепадів погоди та зміни атмосферного тиску. Але чи справді існує така закономірність, читайте у матеріалі.

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