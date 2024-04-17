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Заморозки та сніг в Карпатах. Чи вплине гірська "зима" на погоду по всій Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 квітня, у Карпатах очікуються заморозки та навіть сніг. На решті України будуть дощі та пориви вітру, але такого кардинального похолодання все ж таки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Карпатах

На високогір'ї Карпат вдень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°.

Погода на решті України

Попри сніг та заморозки у Карпатах, на решті території України погода буде кардинально іншою.

"В Україні, крім південно-східної частини, хмарно, помірні дощі, вдень на півночі країни, у Вінницькій та Черкаській областях місцями значні дощі", - розповіли синоптики.

Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°; на решті території вдень 21-26°, у Полтавській та Кіровоградській 17-22°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Залежність самопочуття від погоди

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі. При цьому саме за такої погоди частина українців може відчути нездужання. Таких людей називають метерзалежними.

Метеозалежність - науково недоведене явище та офіційно невизнана хвороба. Однак багато людей скаржаться на погіршення стану здоров'я під час перепадів погоди та зміни атмосферного тиску. Але чи справді існує така закономірність, читайте у матеріалі.

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