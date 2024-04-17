Заморозки и снег в Карпатах. Повлияет ли горная "зима" на погоду по всей Украине сегодня

Сегодня, 17 апреля, в Карпатах ожидаются заморозки и даже снег. На остальной части Украины будут дожди и порывы ветра, но такого кардинального похолодания все же не предвидится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
На высокогорье Карпат днем умеренный мокрый снег; температура в течение суток около 0°С.
Несмотря на снег и заморозки в Карпатах, на остальной территории Украины погода будет кардинально другой.
"В Украине, кроме юго-восточной части, облачно, умеренные дожди, днем на севере страны, в Винницкой и Черкасской областях местами значительные дожди", - рассказали синоптики.
Ветер будет преимущественно северным, 5-10 м/с, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, днем иногда порывы 15-20 м/с.
"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем 8-13°; на остальной территории днем 21-26°, в Полтавской и Кировоградской 17-22°", - добавили в "Укргидрометцентре".
Прогноз погоды в Украине на 17 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Отметим, что ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля в Украине ожидаются несколько дней похолодания и дожди. При этом именно в такую погоду часть украинцев может почувствовать недомогание. Таких людей называют метерзависимыми.
Метеозависимость - научно недоказанное явление и официально непризнанная болезнь. Однако многие люди жалуются на ухудшение состояния здоровья во время перепадов погоды и изменения атмосферного давления. Но действительно ли существует такая закономерность, читайте в материале.
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