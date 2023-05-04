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Заморозки, підтоплення і не тільки. Жителів Київської області попередили про "неприємності"

Фото: у Київській області можливі заморозки, підтоплення, пожежі 4-9 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями Київська область вирізнятиметься дуже суперечливими погодними умовами. Синоптики не виключають заморозки, підтоплення та можливість пожеж в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Заморозки

Вночі 6, 7, 8 та 9 травня на поверхні ґрунту у Київській області можливі заморозки 0-5°.

"І рівень небезпечності", - попередили синоптики.

Підтоплення

4-8 травня на р. Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій.

"І рівень небезпеки - жовтий", - констатують спеціалісти

Також подібна ситуація може спостерігатись і у Києві.

Пожежна небезпека

5-7 травня у Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також аналогічна ситуація можлива у цей час у Вінницькій, Хмельницькій, 7 травня - і у Чернігівській областях.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 5 травня, в Україні переважно без опадів. Невеликі дощі можливі лише у північно-східних областях та в Карпатах. При цьому температура підніметься до +24 градусів.

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