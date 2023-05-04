Заморозки, подтопления и не только. Жителей Киевской области предупредили о "неприятностях"

В ближайшие дни Киевская область будет отличаться очень противоречивыми погодными условиями. Синоптики не исключают заморозки, подтопления и возможность пожаров в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Также аналогичная ситуация возможна в это же время в Винницкой, Хмельницкой, 7 мая - и в Черниговской областях.

Такая же ситуация может наблюдаться и в Киеве.

4-8 мая на р. Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будут удерживаться затопления пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий.

Ночью 6, 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы в Киевской области возможны заморозки 0-5° .

Как сообщалось, в пятницу, 5 мая, в Украине преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны только в северо-восточных областях и Карпатах. При этом температура поднимется до +24 градусов.

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