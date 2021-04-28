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Заморозки и переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня погода в Украине будет холодной. Ночью снова будут ночные заморозки, а днем - переменная облачность.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

Сегодня во всех областях переменная облачность. Температура воздуха днем в западных областях составит +10+16, а ночью -1-3. На севере страны завтра днем будет +10+13, а ночью -1-3.

В центральных областях ожидается, что температура воздуха днем составит +11+14, а ночью +1-4. На востоке страны днем будет +11+14, а ночью +5-2.

В южных областях прогнозируют +11+16, а ночью +3-2.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют тоже переменную облачность. Температура воздуха днем составит +11 +13, а ночью от 0 до -2.

Напомним, в Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

Отметим, потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19.

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