В Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков
Погода в Украине остается холодной, особенно ночью. Сегодня заморозки ночью достигнут -5.
По информации УкрГидрометцентра, сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5 (I уровень опасности, желтый).
Завтра в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).
Отметим, сегодня дождливая погода наблюдается в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны сухо.
Напомним, потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19.
Отметим, в Украине в течение недели будет наблюдаться переменчивая погода. Только в конце недели ожидается улучшение погоды. Хотя в пятницу будут дожди с грозой.